Транспорт 28 июля 2023, 18:54 Автоэксперт Желобов рассказал, что при запрете на экспорт в Россию японских авто их повезут через Китай

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Если Япония введет запретит ввозить в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, то эти машины повезут через Китай. Таким мнением с «Газета.ru» поделился директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Он подчеркнул, что запрет на экспорт вряд ли отразится на ценах. Они формируются на фоне курсов валют и введения утильсбора.

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