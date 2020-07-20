Автоэксперт: ждем в 2020 году обновленную Lada Largus

Моржаретто уточнил, что АвтоВАЗ занимает 20-21% рынка и для России это самая большая доля. По данным информагентства, до конца 2020 года автоконцерн планирует презентовать три новые модели. Отмечается, что снимки новой Lada Largus уже появились в Сети. У авто обновили дизайн и кузов.

«Ждем в этом году обновленную Lada Largus, ждем какие-то новинки от завода. У него большое будущее. Позиции в России и в странах СНГ сильные и сохранятся на долгие годы», — выразил уверенность эксперт.

По его мнению, французское предприятие Renault, ставшее основным акционером АвтоВАЗАа, существенно изменило продукцию концерна: с одной стороны улучшилось качество машин, а с другой — появились новинки.

Ранее видеоблогер и автолюбитель Эрик Давидыч прокомментировал сообщение о том, что автоинспектора изымают у российских водителей машины с армянскими номерными знаками.

Автомобилисты привозят машины из Армении, поскольку там широкий ассортимент и небольшие цены.

«Захотели сэкономить, купить чего-нибудь подешевле, вот, пожалуйста, вот он результат», — заметил блогер.