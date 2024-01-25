Транспорт 25 января 2024, 13:31 Автоэксперт Зенкевич: россияне найдут способ обойти ограничения BMW

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Владельцы автомобилей BMW, ввезенных в Россию по параллельному импорту, столкнулись с проблемами при подключении смартфонов к встроенной мультимедийной системе. При этом автомобилисты в любом случае найдут способ обойти эти ограничения, сообщил автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с News.ru.

По его словам, обойти запреты не станет проблемой для автомобилистов. В противном случае, с ситуацией можно легко смириться.

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«Наши смогли немножечко поломать сервисные программы обслуживания, про музыку пока сказать сложно. Но, думаю, это не проблема», — отметил Зенкевич.