25 января 2024, 13:31
Автоэксперт Зенкевич: россияне найдут способ обойти ограничения BMW
Владельцы автомобилей BMW, ввезенных в Россию по параллельному импорту, столкнулись с проблемами при подключении смартфонов к встроенной мультимедийной системе. При этом автомобилисты в любом случае найдут способ обойти эти ограничения, сообщил автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с News.ru.
По его словам, обойти запреты не станет проблемой для автомобилистов. В противном случае, с ситуацией можно легко смириться.
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«Наши смогли немножечко поломать сервисные программы обслуживания, про музыку пока сказать сложно. Но, думаю, это не проблема», — отметил Зенкевич.
BMW
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