Транспорт 27 декабря 2022, 15:12 Автоэксперт Зенкевич рассказал, какие предметы должны лежать в машине зимой Автоэксперт Зенкевич посоветовал автомобилистам всегда возить с собой лопату и аптечку freepik

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Автоэксперт Иван Зенкевич в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие предметы ситоит возить с собой в машине в зимний период. По его словам, каждый водитель должен иметь лопатку, цепи и трос.

Цепи нужны для того, если водитель планирует перемещаться по сельской местности.

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«Если вы живете в России, то зимой в багажнике автомобиля просто обязана быть лопатка. Также я советую прихватить с собой трос, а если вы еще и планируете движение по сельской местности, то и цепи не помешают», — сказал автоэксперт.

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Он также посоветовал не забывать про аптечку. В более дорогие аптечки продавцы кладут термоодеяла, которые могут пригодиться на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин посоветовал водителям прогревать двигатель автомобиля в мороз не менее трех минут.