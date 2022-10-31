Автоэксперт Зенкевич назвал китайские шины хорошей альтернативой ушедшим производителям | 360°

Транспорт 31 октября 2022, 16:19 Автоэксперт Зенкевич назвал китайские шины хорошей альтернативой ушедшим производителям

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Автоэксперт Иван Зенкевич считает, что китайские шины вполне могут заменить производителей, которые ушли из России. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его словам, китайская продукция дешевле, но не уступает по качеству известным компаниям.

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«Тем более что китайцы вышли на совершенно новый уровень в вопросе изготовления шин и стали делать резину ничуть не хуже той же европейской», — подчеркнул Зенкевич.

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Он заключил, что сам использует китайские шины, и они стоят на 10-15% меньше, чем европейские.