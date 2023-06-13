Транспорт 13 июня 2023, 14:44 Автоэксперт Зенкевич назвал хорошей идеей возрождение производства «Оки» и «Волги»

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Возобновить производство автомобилей «Ока» и «Волга» — это хорошая идея, но при это можно также заняться инфраструктурой заводов. Об этом New.ru рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Он подчеркнул, что России нужно стремиться к тому, чтобы хотя бы треть или даже половина автомобильных деталей производилась в стране. Но это невозможно без развития инфраструктуры.

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«Возрождение брендов — всегда хорошо, но параллельно с этим еще нужно возрождать непосредственно инфраструктуру заводов, а то просто перелицовывание китайских производителей с надеждой на то, что мы будем переделывать китайские машины под себя и доводить какие-то истории до ума», — подчеркнул эксперт.

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