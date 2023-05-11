Транспорт 11 мая 2023, 17:54 Автоэксперт Зенкевич: индийские машины способны составить конкуренцию российскому автопрому

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Индийские машины при условии выхода на российский рынок смогут составить конкуренцию отечественному автопрому. Об этом сообщил ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич в беседе с News.ru.

По словам эксперта, главное преимущество индийских автомобилей заключается в их низкой цене, при этом составить конкуренцию китайским моделям им будет сложно.

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Зенкевич отметил, что индийский производитель Tata Motors на протяжении многих лет поставляет в Россию грузовые автомобили.