14 июля 2023, 18:27
Автоэксперт Завьялов заявил, что сроки службы китайских и европейских машин отличаются всего на 3 года
Автомобиль китайского производства рассчитан в среднем на семь лет службы, что всего на три года меньше по сравнению с европейским. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по развитию ГК Обухов Евгений Завьялов.
Он подчеркнул, что, вопреки расхожему мнению о долговечности европейских машин, они рассчитаны на 10 лет. Но заявленные сроки службы — это не предел. Все зависит от того, какой у машины владелец и как тщательно она за ней следит.
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«Можно и Bentley за год привести в такое состояние, что она будет выглядеть хуже, чем китайский пятилетний автомобиль. Здесь все очень сильно зависит от владельца», — отметил эксперт.
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