Транспорт 13 декабря 2023, 12:46 Автоэксперт Залиев: рекордные сроки ожидания поставок запчастей в РФ касаются люксовых машин

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Сроки ожидания импортных автозапчастей в Россию существенно увеличились в условиях санкций. Данная ситуация, прежде всего, касается именно люксовых машин, рассказал основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев в беседе с «Известиями».

По его словам, в настоящее время сервисы предлагают аналоги оригинальных деталей. Некоторые из них отличаются хорошим качеством, отметил автоэксперт.

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Однако лишь треть водителей соглашаются на установку так называемых неродных запчастей. Если же говорить о владельцах более дорогих транспортных средств, то всего 10% не отказываются от такого ремонта, добавил Залиев.