Транспорт 26 марта 2024, 16:44 Автоэксперт Закиев посоветовал продавать авто после нарушения геометрии кузова в результате ДТП

Читать 360tv в

Автоэксперт Булат Закиев в беседе с изданием Life дал совет автомобилистам, что делать с машиной после ДТП.

По его словам, раньше россияне практически всегда стремились продать авто, которое попало в аварию. Сейчас же количество поврежденных машин, которые сдают в автосалоны, резко сократилось. Закиев связал эту тенденцию с тем, что европейские и японские марки стало обновлять гораздо сложнее.

Реклама

«Все дело в том, что европейские и японские машины обновить стало сложнее. Если только вы не готовы пересесть на „китайцев“», — сказал он.

Продавать автомобиль стоит в том случае, если нарушилась геометрия кузова и сработали подушки безопасности. Незначительные повреждения и вмятины можно легко отремонтировать самостоятельно, добавил автоэксперт.