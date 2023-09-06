Транспорт 06 сентября 2023, 13:36 Автоэксперт Загорский рассказал, что лучше всего покупать новое авто в конце года

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Лучшее время для покупки нового авто — это конец года. Об этом Lenta.ru рассказал помощник управляющего «КППС» Максим Загорский.

Он объяснил, что у авторынка есть своя сезонность. В частности, в декабре многие салоны дают хорошие скидки. Дело в том, что дилеры закрывают год, им важно сделать план. Поэтому можно получить машину по более низкой цене.

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«На вторичном рынке автомобилей ситуация немного сложнее. С середины осени и до конца года можно найти хорошие варианты по низким ценам», — отметил эксперт.

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