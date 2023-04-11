Эксклюзив 11 апреля 2023, 12:52 Автоэксперт высмеял запрет мытья машины на даче Автоэксперт Попов назвал штрафы ГИБДД за мытье автомобиля на дачном участке популистскими РИА «Новости»

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ГИБДД напомнила о новых штрафах. С 2023 года дачники не могут мыть или ремонтировать на своих участках машины. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов назвал этот запрет популистским и объяснил «360», почему он не сработает.

В большинстве регионов России законами о благоустройстве уже запретили мыть машины во дворе, водоохранной зоне и на территории зеленых насаждений. Штрафы за мытье на садовом участке Попов посчитал лишними и предложил изъять из продажи мойки высокого давления — их все равно никто не купит.

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«Идея мне кажется крайне популистской. Сейчас в большинстве случаев на дачах глухие заборы. Кто и как будет подглядывать за мной с дрона?» — задался он вопросом.

Попов назвал экологический ущерб от помывки автомобиля в огороде микроскопическим. По его словам, садоводы, во-первых, и так распрыскивают химикаты против вредителей и сорняков; во-вторых, стремятся мыть машины аккуратно, так как обычно делают это возле грядок с урожаем.

«Вторая часть, по поводу запрета ремонтировать автомобили, кажется мне еще смешней. Вот я поменяю воздушный фильтр — это ремонт или не ремонт? А если заменю лампочку или сам переставлю колеса?» — предположил автоэксперт.

В этом случае тоже непонятно, как станут следить за нарушениями, особенно когда на дачном участке построили гараж — никто, по словам Попова, не станет подглядывать за дачниками. Он предупредил, что запрет не сработает — так же, как штрафы за сжигание мусора.

Мытье и ремонт машин на дачном участке накажут штрафом от трех до пяти тысяч рублей, сообщили «Известия». В случае загрязнения почвы сумму увеличат до 10 тысяч рублей.