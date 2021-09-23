Автоэксперт высказался об отмене штрафов за превышение средней скорости
Власти приняли решение перестать штрафовать водителей за превышение средней скорости, когда нарушение фиксировали две камеры на определенном расстоянии друг от друга. Координатор движения «Синие Ведёрки» Петр Шкуматов прокомментировал это нововведение в беседе с NEWS.ru.
Эксперт отметил, что часто водители получали штрафы из-за сбоя в суде. Им приходилось доказывать свою правоту через суд. Сейчас же, по его словам, подобных недоразумений происходить не должно, передал сайт kp.ru.
«Проблема со средней скоростью, она [была] давно известна. Нет конкретного места совершения правонарушения. У вас средняя скорость измеряется на участке протяжённостью, например, в один километр. На этом участке невозможно установить конкретное место, где вы нарушили», — отметил специалист.