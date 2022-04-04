Автоэксперт высказался об изменениях для российских водителей

Главред издания «За рулем» Максим Кадаков обсудил с ИА Nation News изменения для российских автомобилистов, которые вступили в силу этой весной.

Среди вступивших в силу нововведений — изменение расчета стоимости ОСАГО и появление нового справочника автозапчастей, используемого страховыми компаниями при оценке стоимости ремонта.

«В ближайшее время — квартал — мы будем жить с ценами, которые ни о чем не говорят. Оценка стоимости восстановительного ремонта не будет отражать реальную картину», — заметил Кадаков.

Он отметил, что в подобной ситуации страховые компании занимают выгодное положение, поскольку им не придется платить по новым ценам. При этом водители могут оказаться у «разбитого корыта».

«Ни в коем случае нельзя соглашаться на денежную компенсацию. Ее и раньше не хватало на ремонт автомобиля, поскольку там учитывался износ, а это до 50% стоимости. Сейчас — тем более, поэтому нужно настаивать на ремонте, согласно закону от 2017 года. Ремонт — первоочередное, что должны предлагать страховые компании, а деньги уже в крайнем случае», — предупредил Кадаков.