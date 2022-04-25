Автоэксперт высказался о возобновлении работы «АвтоВАЗа»

Автоэксперт Михаил Самохин обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что российский концерн «АвтоВАЗ» возобновил запуск производства в Ижевске и Тольятти.

Самохин напомнил, что модели Lada Vesta и Lada Granta делают на ижевском заводе.

«АвтоВАЗ отправил в корпоративный отпуск сотрудников, чтобы за это время найти детали у каких-то альтернативных поставщиков. Если сейчас окажется, что деталей хватит только на несколько дней работы, значит, с поставщиками не срослось», — объяснил специалист.

Он добавил, что некоторые машины основаны на французских платформах. В частности, речь идет о Logan и Sandero, которые не являются автовазовскими моделями.

«Есть две вазовские модели Largus и XRAY, которые на платформе Renault Logan. Видимо, этих деталей нагрести так и не удалось. Похоже, запуск вот этих моделей так и не открыт», — предположил собеседник издания.