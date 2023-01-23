Транспорт 23 января 2023, 13:46 Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал главный недостаток нового «Москвича»

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Автоэксперты изучили новый «Москвич-3», который в ближайшее время поступит в продажу в девяти городах России. Об этом сообщили «Невские новости».

Так, Вячеслав Субботин заявил, что российский автомобиль стоит дороже аналога, что ставит под сомнение целесообразность покупки. Напомним, цена кроссовера будет начинаться от 1,97 миллиона рублей, а электрокара «Москвич-3е» — от 3,5 миллиона рублей.

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«С точки зрения рядового автомобилиста перспективы у „Москвича“ печальные, потому что он дороже своего стопроцентного аналога на тысяч 300. Зачем тратить больше за низкое качество? Кому такая машина нужна, которая будет постоянно ломаться», — заявил автоэксперт Вячеслав Субботин.

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Автомобили поставят в 21 дилерский центр России уже к концу месяца. Вячеслав Субботин предположил, что они будут пользоваться популярностью у каршеринговых компаний, таксистов и чиновников.