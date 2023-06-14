14 июня 2023, 16:27
Автоэксперт Васильев рассказал, как понять, что автомобиль ранее попадал в ДТП
Автоэксперт Васильев: на любой детали автомобиля присутствует год и месяц ее выпуска
Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал покупателям машин, как они могут понять, что авто попадало в ДТП.
В первую очередь, специалист порекомендовал обращать внимание на год и месяц выпуска каждой детали.
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«Соответственно, вы знаете по свидетельству о регистрации, когда автомобиль был выпущен, и просто можете проверить все детали, которые могут пострадать во время ДТП», — добавил Васильев.
Также при осмотре автомобиля можно снять уплотнитель с дверных проемов и посмотреть, нет ли там явно видных сварных швов. Индикатором толщины лакокрасочного покрытия можно промерить крылья, капот, пороги и другие элементы машины.
Машины
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