Транспорт 14 июня 2023, 16:27 Автоэксперт Васильев рассказал, как понять, что автомобиль ранее попадал в ДТП Автоэксперт Васильев: на любой детали автомобиля присутствует год и месяц ее выпуска

Читать 360tv в

Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал покупателям машин, как они могут понять, что авто попадало в ДТП.

В первую очередь, специалист порекомендовал обращать внимание на год и месяц выпуска каждой детали.

Реклама

«Соответственно, вы знаете по свидетельству о регистрации, когда автомобиль был выпущен, и просто можете проверить все детали, которые могут пострадать во время ДТП», — добавил Васильев.

Также при осмотре автомобиля можно снять уплотнитель с дверных проемов и посмотреть, нет ли там явно видных сварных швов. Индикатором толщины лакокрасочного покрытия можно промерить крылья, капот, пороги и другие элементы машины.