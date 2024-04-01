Транспорт 01 апреля 2024, 13:46 Автоэксперт Васильев посоветовал проверять износ б/у покрышек, предлагаемых на шиномонтаже

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Работники шиномонтажных мастерских могут использовать различные схемы обмана, чтобы увеличить прибыль. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, порой монтажники указывают на критическое состояние покрышек клиента и предлагают приобрести подержанные изделия. В таком случае важно внимательно проверить износ колеса. Для летних моделей допустимым является 1,5-2 миллиметра, пояснил специалист.

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Он также посоветовал тщательно осмотреть внутреннюю часть шины на предмет ремонта и отсутствие повреждений, добавили «Известия».