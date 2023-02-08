Транспорт 08 февраля 2023, 16:25 Автоэксперт Валиулин отметил, что стоимость автомобилей на российском рынке должна стабилизироваться в 2023 году

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В 2023 году не стоит ожидать резкого увеличения стоимости машин на российском авторынке. Отложенный спрос на покупку стабилизирует ситуацию, сообщил коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, цены уже достигли своего некого пика, поэтому радикальных изменений стоимости машин не произойдет. В текущем году цены на автомобили должны остаться на прежнем уровне, считает Валиулин.

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Отмечается, что отложенный спрос на покупку и высокая конкуренция смогут балансировать друг друга, тем самым стабилизируя ситуацию на российском авторынке.

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