Транспорт 20 февраля 2024, 15:18 Автоэксперт Уткина: машины из Индии и Ирана не будут популярны среди россиян

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Директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что машины из Индии, Ирана и Африки технологически отстают от китайских транспортных средств. Слова эксперта опубликовало ИА НСН.

По мнению специалиста, автомобили из этих стран не будут пользоваться популярностью среди россиян, так как считаются устаревшими для России.

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Преимуществом иранских моделей является цена, добавила Уткина. Однако в этом вопросе конкуренцию им могут составить корейские машины с пробегом.