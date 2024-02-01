01 февраля 2024, 14:48
Автоэксперт Урюков назвал настройку шасси недостатком китайских машин
Автоэксперт Юрий Урюков назвал главный недостаток китайских транспортных средств. Проблема кроется в тщательной настройке шасси, отметил специалист в беседе с Pravda.Ru.
«Машина движется как задумано, но при сравнении напичканного „китайца“ с простым европейским или японским кроссовером сразу становится понятно — последние предоставляют более высокий уровень управляемости», — пояснил Урюков.
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По его словам, данный момент не останется без внимания опытных водителей, которые ценят комфорт.
Машины
Китай
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