Транспорт 01 февраля 2024, 14:48 Автоэксперт Урюков назвал настройку шасси недостатком китайских машин

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Автоэксперт Юрий Урюков назвал главный недостаток китайских транспортных средств. Проблема кроется в тщательной настройке шасси, отметил специалист в беседе с Pravda.Ru.

«Машина движется как задумано, но при сравнении напичканного „китайца“ с простым европейским или японским кроссовером сразу становится понятно — последние предоставляют более высокий уровень управляемости», — пояснил Урюков.

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По его словам, данный момент не останется без внимания опытных водителей, которые ценят комфорт.