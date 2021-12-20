Автоэксперт указал способы защиты авто от угона

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко обсудил с «Радио 1» способы защиты машины от угона.

«На первом месте для меня механическая противоугонная сигнализация. Она позволяет увеличить время угона, так как задерживает угонщика», — цитирует специалиста ИА Nation News.

Отметил он и спутниковую сигнализацию. По его словам, если оставлять машину на длительное время, то лучше выбирать места под камерой. Также он посоветовал пользоваться платным подземным паркингом.

«Проще стараться проанализировать, где лучше оставить автомобиль на время своего отсутствия», — добавил Мартыненко.

Но сегодня злоумышленники при попытке угона авто пользуются все более технологичными способами, способными обойти противоугонную систему машины. Как заметил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, сейчас от угона не застрахован практически ни один автомобиль.