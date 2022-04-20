Автоэксперт указал на ошибки, приводящие к поломке движка

Автоэксперт Лев Зиманов объяснил ИА Nation News, с помощью каких способов можно продлить жизнь машине и не допустить поломки двигателя.

По словам специалиста, самой фатальной ошибкой является несвоевременная замена масла в моторе или заливка некачественного.

«Москва и Санкт-Петербург находятся в такой климатической зоне, что можно использовать всесезонные масла, но менять их необходимо своевременно», — цитирует Зиманова «Петербургский дневник».

Другой важный фактор, отмеченный экспертом, это топливо. Рекомендуется не заливать топливо с большим или меньшим октановым числом, а также ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя.