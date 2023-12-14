Транспорт 14 декабря 2023, 13:44 Автоэксперт Удалов: спрос на китайские авто в России упал на фоне повышения ЦБ ключевой ставки

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Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с изданием «Ридус» объяснил, почему среди россиян падает спрос на китайские машины. По его данным, за 10 месяцев 2023 года в России было продано 406,5 тысяч китайских авто.

Как отметил Удалов, в начале 2024 года ожидается снижение спроса на фоне повышения Центробанком ключевой ставки, ввода утилизационного сбора и сокращения объемов кредитования.

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Эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Илья Титов добавил, что в ближайшую пятницу возможно очередное повышение ставки Центробанком, и на фоне этого решения дилерам не светит прибыль как минимум до марта следующего года.