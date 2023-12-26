26 декабря 2023, 17:23
Автоэксперт Удалов не согласился со словами Орешкина о вытеснении китайскими автокомпаниями BMW и Mercedes
Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов не согласился со словами помощника президента России Максима Орешкина, который заявил, что через 10 лет китайские машины могут полностью вытеснить такие автоконцерны, как BMW и Mercedes. Об этом написал сайт NEWS.ru.
По его словам, в автомобильном мире Mercedes и BMW — это значимая история. Кто будет владеть этими концернами в будущем, это вопрос бизнеса и его эффективности.
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«Mercedes и BMW как марки останутся, школа останется и будут продолжать работать. То, что они трансформируются через 10 лет, — да, они должны это сделать», — добавил Удалов.
Ранее Максим Орешкин заявил, что BMW и Mercedes могут уйти в историю через 10 лет из-за популярности китайских производителей.
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