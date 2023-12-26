Транспорт 26 декабря 2023, 17:23 Автоэксперт Удалов не согласился со словами Орешкина о вытеснении китайскими автокомпаниями BMW и Mercedes

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Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов не согласился со словами помощника президента России Максима Орешкина, который заявил, что через 10 лет китайские машины могут полностью вытеснить такие автоконцерны, как BMW и Mercedes. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По его словам, в автомобильном мире Mercedes и BMW — это значимая история. Кто будет владеть этими концернами в будущем, это вопрос бизнеса и его эффективности.

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«Mercedes и BMW как марки останутся, школа останется и будут продолжать работать. То, что они трансформируются через 10 лет, — да, они должны это сделать», — добавил Удалов.

Ранее Максим Орешкин заявил, что BMW и Mercedes могут уйти в историю через 10 лет из-за популярности китайских производителей.