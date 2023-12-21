Транспорт 21 декабря 2023, 14:54 Автоэксперт Тузов: тренд на продолжение китайской экспансии авторынка РФ сохранится и в 2024-м году

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Спрос на автомобили премиум-сегмента китайских производителей остается на высоком уровне, такая экспансия российского авторынка продолжится и в 2024-м году. Об этом сообщил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с «Известиями».

По его словам, доля новых машин премиум класса по итогам октября увеличилась на 3,1% и составила 3,4. За семь месяцев текущего года в России продали более 28 тысяч таких автомобилей китайских производителей.

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Кроме того, рейтинг продаж продолжают возглавлять европейские машины марок Mercedes-Benz S-Class, BMW 7er-Reihe, добавил Тузов.