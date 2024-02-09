Транспорт 09 февраля 2024, 11:58 Автоэксперт Целиков: российскому авторынку нужен китайский Ford Focus

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На сегодняшний день в России ниша «условно дешевых» машин для среднего класса пуста. Ее смогли бы занять автомобили Ford Focus китайского производства, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, это можно было бы сделать через сборку, другое название, обход санкций и третьи страны. Без подобного проекта рассчитывать на серьезное снижение цен на китайские машины невозможно.

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«Если кто-то придумает такой проект и заведет на рынок хэтчбек или седан, который будет востребован и каршерингом, и такси, и частниками, это может оказаться более дешевый автомобиль против текущей средней цены в три миллиона рублей», — отметил Целиков.