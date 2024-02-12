Транспорт 12 февраля 2024, 15:20 Автоэксперт Целиков: китайские производители могли бы занять нишу «условно дешевых» машин для среднего класса

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Российский авторынок испытывает дефицит условно дешевых машин до 1,5 миллиона рублей, и эту нишу могли бы занять китайские производители. Об этом «Ридусу» рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, сейчас ниша пустует, и кто-то должен ее занять. Потому что даже Lada Vesta стоит около 2,5 миллиона рублей. И россиянам не хватает машин, вроде Ford Focus или Kia Rio.

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«То есть нужен какой-то китайский Ford Focus сейчас — через сборку, через другое название, через обход санкций, через третьи страны и так далее», — сказал Сергей Целиков.

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