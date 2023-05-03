Транспорт 03 мая 2023, 18:29 Автоэксперт Трой назвал смену автомобиля частой причиной провала экзамена по вождению

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Волнение и незнакомая машина часто становятся причиной несданного экзамена по вождению. Об этом сообщил автоэксперт Андрей Трой в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, начинающие водители с трудом адаптируются к новой машине. Автомобиль, на котором они ездили во время занятий с инструктором отличается от того транспорта, который предоставляют для сдачи экзамена.

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Эксперт отметил, что из-за смены машин многие не могут получить водительские права с первого раза.