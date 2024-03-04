Транспорт 04 марта 2024, 11:19 Автоэксперт Тюктеев: предпосылок для дальнейшего снижения цен на авто нет

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На сегодняшний день никаких предпосылок для дальнейшего снижения цен на автомобили на российском рынке нет. Такое мнение выразил автоэксперт Ренат Тюктеев агентству «Прайм».

По его словам, логистика продолжает дорожать, а объемы параллельного импорта сейчас относительно невелики. Также локализация иностранных брендов не носит массовый характер, а ставки утилизационного сбора значительно увеличились. Тюктеев посоветовал покупателям не откладывать приобретение автомобиля на потом, сообщил «ФедералПресс».

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«Проще говоря, дешевле уже не будет, самое время покупать», — отметил он.