04 марта 2024, 11:19
Автоэксперт Тюктеев: предпосылок для дальнейшего снижения цен на авто нет
На сегодняшний день никаких предпосылок для дальнейшего снижения цен на автомобили на российском рынке нет. Такое мнение выразил автоэксперт Ренат Тюктеев агентству «Прайм».
По его словам, логистика продолжает дорожать, а объемы параллельного импорта сейчас относительно невелики. Также локализация иностранных брендов не носит массовый характер, а ставки утилизационного сбора значительно увеличились. Тюктеев посоветовал покупателям не откладывать приобретение автомобиля на потом, сообщил «ФедералПресс».
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«Проще говоря, дешевле уже не будет, самое время покупать», — отметил он.
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