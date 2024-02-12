Транспорт 12 февраля 2024, 11:25 Автоэксперт Тимашов посоветовал регулярно проходить ТО, чтобы снизить расход бензина при использовании климат-контроля

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Многие автомобилисты жалуются, что при использовании систем кондиционирования или обогрева значительно повышается расход топлива. Об этом Pravda.Ru рассказал директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов.

Он объяснил, что расход бензина зависит от множества факторов. В том числе и от погоды за окном. Когда там слишком холодно или слишком жарко, и системы работают на полную мощность, топлива тратится больше.

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Кроме того, как добавил сайт newsnn.ru, многое зависит и от состояния машины. Если она уже старая, то и расход выше. Поэтому автоэксперт рекомендовал регулярно проводить техобслуживание систем кондиционирования и отопления.

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