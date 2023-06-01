01 июня 2023, 14:29
Автоэксперт Сытник рекомендовал заправляться до полного бака, чтобы сберечь насосы
При заправке любого транспортного средства лучше заливать полный бак топлива. Об этом «ФедералПресс» рассказал заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.
По его словам, заливка полного бака, во-первых, позволяет избежать образования ржавчины. Кроме того, недостаточное количество бензина может приводить к поломке насоса.
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Дело в том, что он перегревается, когда топлива остается мало. Поэтому не стоит ездить на машине, когда его осталось только на 100 километров. Новый насос может стоить до 120 тысяч рублей в зависимости от марки авто. Заправить машину гораздо дешевле.
«Поэтому, как только в баке остается половина топлива, желательно заехать на АЗС и заправить его до полного», — посоветовал Юрий Сытник.
Машины
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