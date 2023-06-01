Транспорт 01 июня 2023, 14:29 Автоэксперт Сытник рекомендовал заправляться до полного бака, чтобы сберечь насосы

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При заправке любого транспортного средства лучше заливать полный бак топлива. Об этом «ФедералПресс» рассказал заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

По его словам, заливка полного бака, во-первых, позволяет избежать образования ржавчины. Кроме того, недостаточное количество бензина может приводить к поломке насоса.

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Дело в том, что он перегревается, когда топлива остается мало. Поэтому не стоит ездить на машине, когда его осталось только на 100 километров. Новый насос может стоить до 120 тысяч рублей в зависимости от марки авто. Заправить машину гораздо дешевле.

«Поэтому, как только в баке остается половина топлива, желательно заехать на АЗС и заправить его до полного», — посоветовал Юрий Сытник.

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