Автоэксперт Субботин заявил, что в России производят машины мирового класса

Автоэксперт Вячеслав Субботин уверен, что Горьковский завод выпускает автомобили, которые способны заменить европейские. Об этом сообщило ИА Nation News.

Недавно производитель представил новую линейку, в которую вошли фургоны «Соболь NN» и «ГАЗель NN». «Соболь», по мнению эксперта, является автомобилем «мирового класса».

«Там все на уровне: нормы по загрязнению Euro-6 и Euro-7, подушки безопасности, ABS и так далее», — убежден Субботин.