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    09 июня 2022, 23:25

    Автоэксперт Субботин заявил, что в России производят машины мирового класса

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Вячеслав Субботин уверен, что Горьковский завод выпускает автомобили, которые способны заменить европейские. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Недавно производитель представил новую линейку, в которую вошли фургоны «Соболь NN» и «ГАЗель NN». «Соболь», по мнению эксперта, является автомобилем «мирового класса».

    «Там все на уровне: нормы по загрязнению Euro-6 и Euro-7, подушки безопасности, ABS и так далее», — убежден Субботин.