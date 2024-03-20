Транспорт 20 марта 2024, 16:12 Автоэксперт Субботин усомнился в изменении расчетов транспортного налога

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В Госдуму внесли законопроект, предполагающий новый расчет транспортного налога, основанный на интенсивности использования, однако вряд ли его примут. Таким мнением со «Свободной прессой» поделился автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Он заявил, что считает транспортный налог в том виде, в котором он начисляется сейчас, несправедливым. Однако доходы от него ежегодно приносят в бюджет порядка 200 миллиардов рублей. Если изменят порядок расчетов, то государство потеряет большую часть этих денег. Но никто не пойдет сознательно на такие убытки в непростое для страны время.

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«Да, транспортный налог — он так-то, будь здоров, для семьи особенно с несколькими машинами. При этом все понимают: налоги надо собирать, особенно в санкционный период, поэтому я сильно сомневаюсь, что кто-то откажется от такой суммы. А вот то, бензин еще подорожает — это точно», — подчеркнул Субботин.

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