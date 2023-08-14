Транспорт 14 августа 2023, 18:55 Автоэксперт Субботин: россияне находят пути для обеспечения работы автомобилей Mercedes

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Владельцы Mercedes-Benz находят обходные пути для обеспечения работы машин на фоне прекращения поддержки ПО для автомобилей в России. Об этом сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, многие россияне посещают официальные дилерские центры в Прибалтике или Казахстане для обслуживания своих авто. В век интернета и современных технологий доступ к ПО все равно сохранился, добавил Субботин.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», из-за решения концерна отключить Россию от своего ПО российские дилеры потеряли доступ к онлайн-системам для техобслуживания.