Транспорт 21 августа 2023, 23:55 Автоэксперт Субботин рассказал, как правильно водить в дождливую погоду

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В дождливую погоду стоит водить с особенной осторожностью. Профессиональный автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил основные правила, которым стоит следовать во время поездки во время дождя. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, наибольшую тревогу вызывают глубокие лужи. Попав в них, автомобиль может утратить сцепление с дорогой. Из-за этого водитель рискует потерять управление, написал mkset.ru.

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«Въезжать в лужу следует с особой осторожностью, избегая создания волн на поверхности. Проникнул аккуратно и выехал также аккуратно», — посоветовал Субботин.