Транспорт 31 января 2024, 12:36 Автоэксперт Субботин предупредил, что заправка авто 92-м бензином может привести к поломке

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Если постоянно заправлять автомобиль 92-м бензином, то со временем это может привести к поломке двигателя. Об этом Utro.ru рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Он объяснил, что производители обычно указывают, топливо с каким октановым числом подходит для определенной модели. Однако даже при рекомендованном 92-м бензине возрастает риск поломки двигателя.

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«В моторе во время работы будет не горение топлива, а взрывы», — объяснил Вячеслав Субботин.

Он добавил, что лучше не заправлять машину бензином ниже 95-го.

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