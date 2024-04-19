Транспорт 19 апреля 2024, 10:39 Автоэксперт Субботин: повышение утильсбора в РФ — на руку АвтоВАЗу

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил увеличить утилизационный сбор на легковые машины в РФ. Согласно инициативе, к 2029 году платеж достигнет миллиона рублей. В беседе со «Свободной прессой» идею прокомментировал автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, такие меры — на руку организации. Отечественному производителю станет легче конкурировать с китайскими концернами, добавило радио «Комсомольская правда».

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Специалист также отметил, что увеличение утильсбора может привести к тому, что на российском рынке останется лишь АвтоВАЗ.