Транспорт 30 января 2024, 13:54 Автоэксперт Субботин посоветовал российским автомобилистам присмотреться к японским подержанным машинам

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Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с NEWS.ru посоветовал российским автомобилистам присмотреться к японским подержанным автомобилям. Они, по его словам, отличаются высоким качеством и комфортом.

По многим характеристикам японские машины даже лучше тех, что производилось внутри страны.

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«Активно берут эти машины, чуть ли не 400 тысяч завезли в прошлом году с Дальнего Востока, это половина потребности нашего рынка», — добавил Субботин.

Корейские и европейские подержанные автомобили также всегда приходят в хорошем состоянии, сказал эксперт.