30 января 2024, 13:54
Автоэксперт Субботин посоветовал российским автомобилистам присмотреться к японским подержанным машинам
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с NEWS.ru посоветовал российским автомобилистам присмотреться к японским подержанным автомобилям. Они, по его словам, отличаются высоким качеством и комфортом.
По многим характеристикам японские машины даже лучше тех, что производилось внутри страны.
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«Активно берут эти машины, чуть ли не 400 тысяч завезли в прошлом году с Дальнего Востока, это половина потребности нашего рынка», — добавил Субботин.
Корейские и европейские подержанные автомобили также всегда приходят в хорошем состоянии, сказал эксперт.
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