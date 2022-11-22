Транспорт 22 ноября 2022, 11:49 Автоэксперт Субботин посоветовал не парковаться рядом с мусорными баками

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Автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему автомобилистам не стоит парковаться рядом с мусорными баками.

По его словам, рядом с мусорными баками в зимнее время года часто прячутся крысы. Если они заберутся под капот, то автомобилю может быть нанесен серьезный урон.

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«Под капоты легко забираются только крысы, и это совсем беда, потому что они проводку едят на раз два. Их никак не выгонишь, никакие ловушки, специальные мази не помогут. Поэтому очень важно не ставить автомобиль возле помоек», — добавил Субботин.

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Он посоветовал отгонять крыс подальше от автомобиля.