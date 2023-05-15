Транспорт 15 мая 2023, 16:12 Автоэксперт Субботин: по параллельному импорту россияне чаще всего покупают Volkswagen Tiguan и Toyota Prius

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В рамках параллельного импорта россияне чаще всего покупают Volkswagen Tiguan и Toyota Prius. Об этом в разговоре с ИА НСН сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, эти автомобили на российском рынке на данный момент пользуются наибольшей популярностью.

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«Следующие автомобили — это японские модели с правым рулем, ходовые сейчас гибриды, Toyota Prius — номер два автомобиль по популярности. Сегодня лидирует Европа и Япония», — добавил Субботин.

Что же касается отечественных автомобилей, то сегодня спрос на них минимален. Ничего, кроме Lada Granta российский автопром предложить из легковушек не может, добавил Субботин.

Ранее автор журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал три лучших автомобиля в рамках параллельного импорта. Он отметил седан Suzuki Ciaz индийской сборки, кроссовер Volkswagen Tayron и семиместный минивэн Toyota Avanza.