Автоэксперт Субботин перечислил машины, которые интересны для угонщиков

Автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин рассказал, какие автомобили будут чаще всего угонять в связи с нехваткой запчастей на автомобильном рынке. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, для злоумышленников наиболее привлекательны те машины, которые востребованы на рынке.

«Будут угонять, конечно, популярные машины, которые пользуются большим спросом. Это, например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris. И, естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery», — сказал Субботин.

Он посоветовал блокировать коробку передач, защитить систему питания, поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива, защитить капот противоугонными замками и поставить круглосуточный видеорегистратор. Все эти меры помогут сберечь автомобиль от угона.