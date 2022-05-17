Автоэксперт Субботин оценил перспективы возрождение «Москвича» в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил перспективы возрождения «Москвича» на российском рынке. По его словам, это должен быть современный электромобиль, написала газета «Взгляд».

Он подчеркнул, что тот вариант «Москвича», который существовал в советские времена, — обычная телега. Вероятнее всего, производством нового авто займется какой-то китайский бренд.

«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой „Москвич“ будет выпускать свои автомобили. Специалисты из КамАЗа могут помочь с оборудованием и компетенциями, а легковую модель нужно будет найти на китайском рынке», — процитировала «Политика сегодня» слова Субботина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России снова начнут выпускать автомобиль под брендом «Москвич».