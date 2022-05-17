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    17 мая 2022, 15:37

    Автоэксперт Субботин оценил перспективы возрождение «Москвича» в России

    Оксана Лавнюженко

    Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил перспективы возрождения «Москвича» на российском рынке. По его словам, это должен быть современный электромобиль, написала газета «Взгляд».

    Он подчеркнул, что тот вариант «Москвича», который существовал в советские времена, — обычная телега. Вероятнее всего, производством нового авто займется какой-то китайский бренд.

    «Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой „Москвич“ будет выпускать свои автомобили. Специалисты из КамАЗа могут помочь с оборудованием и компетенциями, а легковую модель нужно будет найти на китайском рынке», — процитировала «Политика сегодня» слова Субботина.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России снова начнут выпускать автомобиль под брендом «Москвич».