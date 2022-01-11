Автоэксперт Субботин назвал самые привлекательные марки машин для новичков

Самым безосным и комфортабельным автомобилем для начинающего водителя будет самая дорогая модель машины, однако купить ее смогут далеко не все. Таким мнением с ИА Nation News поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

Специалист подчеркнул, что в автомобиле для новичка должна быть, по возможности, автоматическая коробка передач.

«Выбор первого автомобиля зависит от финансовых возможностей человека. Новичку лучше всего покупать именно новый автомобиль. Неопытному водителю нужно заниматься не ремонтом автомобиля, а необходимо концентрироваться на управлении машиной. В новом автомобиле ничего не ломается. Также желательно, чтобы в машине была автоматическая коробка передач», — пояснил он.

Покупка подержанного автомобиля будет не лучшей идеей, поскольку начинающему водителю нужно думать о безопасности. Из доступных моделей, по словам эксперта, можно выделить пять автомобилей, которые идеально подойдут для новичков: Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq, Skoda Octavia.