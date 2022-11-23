Транспорт 23 ноября 2022, 20:48 Автоэксперт Субботин назвал предполагаемую цену нового «Москвича» Автоэксперт Субботин: новый Москвич» может стоить около 2,5 млн рублей

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Автоэксперт Вячеслав Субботин предположил, что стоимость нового «Москвича» будет начинаться от 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщила НСН.

«Эта машина, скорее всего, не будет пользоваться популярностью у россиян, потому что россияне — не дураки», — отметил он.

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Субботин добавил, что цена на автомобиль зависит от того, сколько за него готов заплатить потенциальный покупатель.

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По его словам, самая обычная комплектация будет стоить около 2,5 миллионов рублей, а остальные — от трех миллионов.