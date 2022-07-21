Автоэксперт Субботин назвал лучший российский рамный внедорожник

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что УАЗ «Хантер» является лучшим среди бюджетных рамных отечественных внедорожников. Об этом написало ИА Nation News.

По словам эксперта, этот внедорожник имеет низкую цену, укомплектован силовым агрегатом на 134 лошадиные силы, работает в паре с механической трансмиссией и системой полного привода и понижающей передачей.

Главным недостатком УАЗа, на взгляд эксперта, является то, что он часто ломается.

«У УАЗа хорошая цена, но он ломается. Сейчас самые доступные рамные внедорожники — это китайские автомобили, например, JAC T6. Я бы поставил его на первое место. По цене он чуть дороже, чем УАЗ, но он едет и не ломается. Он представлен в нашей стране и его можно приобрести. Он сегодня в приоритете. Другие автомобили подержанные или старые», — отметил автоэксперт.

Субботин также порекомендовал обратить внимание на отечественный Соболь 4×4, поскольку он сделан из лучших узлов и компонентов.