Автоэксперт Субботин назвал дискриминацией запрет на работу в такси судимым

Законопроект о запрете работать таксистами людям с судимостью никак не повлияет на отрасль. Однако этот документ является дискриминационным. Такое мнение в разговоре с «360» высказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

«На отрасли это никак не отразится, потому что желающих работать полно. Во многом это мигранты или люди, приезжающие сюда на заработки, поэтому такси будет заполнено всегда», — сказал он.

По его словам, сейчас все зависит от агрегаторов — надо смотреть, какие правила они устанавливают. Таксисты же — люди нанятые, зависимые.

«С другой стороны, я считаю, что это дискриминация по отношению к людям, которые получили судимости. Он уже отсидел, он уже исправился, его отпустили. Почему ему не разрешают работать в такси?» — заявил эксперт.

Ранее правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, касающихся перевозок в такси. Водителям с судимостью за тяжкие преступления предложили запретить работать в такси, а также заниматься любыми пассажирскими перевозками. Проект закона разработало Министерство транспорта вместе со смежными ведомствами по поручению президента РФ Владимира Путина.