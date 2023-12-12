12 декабря 2023, 17:24
Автоэксперт Субботин напомнил о соблюдении дистанции и скоростного режима во время сильных снегопадов
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с журналистами «Москва 24» напомнил автомобилистам о соблюдении дистанции и скоростного режима во время сильных снегопадов. По его словам, эти два правила существенно снизят риск возникновения ДТП в непогоду.
Особую осторожность следует соблюдать на открытых продуваемых пространствах, где может образовываться лед, добавил автоэксперт.
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Ранее метеорологи предупредили автомобилистов о снегопадах в Москве и Московской области. Они будут идти с короткими перерывами практически всю неделю.
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Снегопад
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