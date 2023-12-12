Транспорт 12 декабря 2023, 17:24 Автоэксперт Субботин напомнил о соблюдении дистанции и скоростного режима во время сильных снегопадов

Читать 360tv в

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с журналистами «Москва 24» напомнил автомобилистам о соблюдении дистанции и скоростного режима во время сильных снегопадов. По его словам, эти два правила существенно снизят риск возникновения ДТП в непогоду.

Особую осторожность следует соблюдать на открытых продуваемых пространствах, где может образовываться лед, добавил автоэксперт.

Реклама

Ранее метеорологи предупредили автомобилистов о снегопадах в Москве и Московской области. Они будут идти с короткими перерывами практически всю неделю.