Транспорт 13 февраля 2024, 18:07 Автоэксперт Стрельбицкий: продлить срок службы автоматической коробки передач поможет прогрев авто зимой

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При минусовых температурах перед началом движения рекомендуется потратить около пяти минут для прогрева автомобиля. Это поможет продлить срок службы автоматической коробки передач, сообщил автоэксперт Вадим Стрельбицкий «Российской газете».

По его словам, за это время масло станет более жидким, что позволит уменьшить вероятность преждевременных поломок. При этом следует избегать слишком долгого прогревания, что приводит к чрезмерному расходу топлива и увеличению уровня вредных выхлопов, сообщил сайт «Мир 24».

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«Затем можно начинать плавно и поочередно переключать передачи на D и R, задерживаясь на каждом положении по 15-20 секунд, чтобы прокачать масло через все узлы автоматической коробки передач», — отметил Стрельбицкий.