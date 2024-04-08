Транспорт 08 апреля 2024, 13:06 Автоэксперт Стрельбицкий посоветовал заливать топливо в канистру с заранее известным объемом

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Многие водители часто сталкивались с обманом на АЗС. Чтобы таких случаев избежать, лучше всего заливать топливо в канистру с заранее известным объемом, сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий «Российской газете».

По словам эксперта, также можно полностью выкатывать топливо в баке, после чего залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объема. При этом стоит заложить погрешность порядка 10% на различные условия, сообщили «Известия».

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Стрельбицкий отметил, что сейчас случаи обмана с недоливом топлива на АЗС в крупных городах встречаются крайне редко.